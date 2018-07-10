Севастополь получит еще 3 миллиарда рублей

Сегодня депутаты севастопольского парламента приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменений в закон города Севастополя „О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов“.

В результате, поправок предложенных правительством, в бюджет Севастополя дополнительно поступили 3 млрд рублей дотаций из федерального бюджета. Данные средства пойдут на финансирование дефицита бюджета города. Кроме этого, 185 млн рублей поступают на субсидирование перевозчикам по регулируемым транспортным маршрутам — это 58 автобусных и 19 троллейбусных маршрутов. Более 50 млн рублей направят на обустройство детских садов, переданных недавно городу Черноморским флотом.

»Поправки правительства имеют своей целью развитие города, в частности транспортное развитие. В то же время депутатами внесены поправки, — и они приняты законодательным собранием — увеличивающие денежное содержание контрольно-счетной палаты и аппарата законодательного собрания», — прокомментировал принятие закона представитель губернатора Севастополя в Заксобрании Михаил Вавилов.

В результате, предложенных депутатами поправок финансирование законодательного собрания Севастополя, увеличилось на 7 млн рублей.

Также были приняты поправки, расширяющие некоторые полномочия правительства города, которые позволяют упростить порядок финансирования работ по реконструкции аэропорта «Бельбек». В то же время депутаты урезали полномочия исполнительной власти, касающиеся самостоятельного перераспределения бюджетных средств.

Фото: sevzakon.ru