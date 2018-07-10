Ещё
Севастополь получит еще 3 миллиарда рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Севастополь получит еще 3 миллиарда рублей 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня депутаты севастопольского парламента приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменений в закон города Севастополя „О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов“.
В результате, поправок предложенных правительством, в бюджет Севастополя дополнительно поступили 3 млрд рублей дотаций из федерального бюджета. Данные средства пойдут на финансирование дефицита бюджета города. Кроме этого, 185 млн рублей поступают на субсидирование перевозчикам по регулируемым транспортным маршрутам — это 58 автобусных и 19 троллейбусных маршрутов. Более 50 млн рублей направят на обустройство детских садов, переданных недавно городу Черноморским флотом.
»Поправки правительства имеют своей целью развитие города, в частности транспортное развитие. В то же время депутатами внесены поправки, — и они приняты законодательным собранием — увеличивающие денежное содержание контрольно-счетной палаты и аппарата законодательного собрания», — прокомментировал принятие закона представитель губернатора Севастополя в Заксобрании Михаил Вавилов.
В результате, предложенных депутатами поправок финансирование законодательного собрания Севастополя, увеличилось на 7 млн рублей.
Также были приняты поправки, расширяющие некоторые полномочия правительства города, которые позволяют упростить порядок финансирования работ по реконструкции аэропорта «Бельбек». В то же время депутаты урезали полномочия исполнительной власти, касающиеся самостоятельного перераспределения бюджетных средств.
Фото: sevzakon.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Вместо обманутых дольщиков могут появиться обманутые пайщики» Федеральные законодатели хотят возродить жилищно-строительные кооперативы В Марий Эл отреставрируют часовню времен Петра I Более 350 семей отметили новоселье: «ЮгСтройИнвест» сдал дом раньше намеченного срока
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина создает школу детей для «уничтожения» России83
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Индия испугалась российских истребителей43
Порошенко назвал «самый большой страх» России92
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение