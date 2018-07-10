Квартира в огне: в Севастополе на пожаре спасли троих взрослых и ребенка

СЕВАСТОПОЛЬ , 10 июл — РИА Новости Крым . В Севастополе на пожаре в многоквартирном доме спасли четырех человек, в том числе ребенка. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже дома по ул. Горпищенко. Информация о нем в службу поступила в 15 часов.

"К месту незамедлительно были направлены четыре автоцистерны, автолестница и аварийно-спасательный автомобиль севастопольского пожарно-спасательного гарнизона. Прибыв к месту происшествия, спасатели обнаружили, что идет густой дым из окна квартиры, который быстро распространялся по помещениям и подъезду. Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации и спасению людей с верхних этажей. Они вывели на улицу троих людей. Установив выдвижную лестницу в окно третьего этажа, пожарные спасли ребенка", — рассказали в ведомстве, добавив, что еще один человек был эвакуирован.

Возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 40 кв метров, в частности, горели мебель и предметы быта.

Причина происшествия устанавливается.