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Квартира в огне: в Севастополе на пожаре спасли троих взрослых и ребенка
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Квартира в огне: в Севастополе на пожаре спасли троих взрослых и ребенка 

РИА Новости Крым 9 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе на пожаре в многоквартирном доме спасли четырех человек, в том числе ребенка. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Возгорание произошло в квартире на втором этаже дома по ул. Горпищенко. Информация о нем в службу поступила в 15 часов.
"К месту незамедлительно были направлены четыре автоцистерны, автолестница и аварийно-спасательный автомобиль севастопольского пожарно-спасательного гарнизона. Прибыв к месту происшествия, спасатели обнаружили, что идет густой дым из окна квартиры, который быстро распространялся по помещениям и подъезду. Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации и спасению людей с верхних этажей. Они вывели на улицу троих людей. Установив выдвижную лестницу в окно третьего этажа, пожарные спасли ребенка", — рассказали в ведомстве, добавив, что еще один человек был эвакуирован.
Возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 40 кв метров, в частности, горели мебель и предметы быта.
Причина происшествия устанавливается.
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