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Свыше 50 извещений о продаже доли на объектах Подмосковья разместили онлайн в 2018 году
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Свыше 50 извещений о продаже доли на объектах Подмосковья разместили онлайн в 2018 году 

РИАМО 9 часов назад
Фото: РИАМО
С начала 2018 года собственники долей в праве на подмосковные объекты недвижимости разместили более 50 уведомлений о продаже доли в специальном разделе официального сайта Росреестра, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.
Обязанность известить всех участников долевой собственности на объект недвижимости о продаже одним из собственников своей доли установлена Гражданским кодексом РФ. В связи с этим продавец доли должен направить всем остальным участникам долевой собственности в письменной форме извещение о намерении продать свою долю.
«В случае, если речь идет о нежилом помещении, и число совладельцев превышает 20, у владельца доли появляется возможность уведомить остальных собственников через извещения на сайте Росреестра. Опубликовать извещение можно в «личном кабинете» сайта. Для этого надо заполнить специальную форму», — говорится в сообщении.
Владельцы долей в праве собственности на подмосковную недвижимость активно пользуются этой возможностью. Одними из первых на сайте появились извещения именно от владельцев подмосковной недвижимости.
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