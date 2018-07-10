Наследство Сердюкова пустят с молотка

Бывшие казармы Челябинского танкового училища выставили на продажу. Казармы находятся в разрушенном состоянии, каждый из 18-ти объектов оценили в один символический рубль.

Начальная стоимость земли 168,8 млн рублей, шаг аукциона — два миллиона рублей. Площадь четырех земельных участков свыше 80 тыс. квадратных метров. Вместе с землей продается и инфраструктура, передает «URA.RU»

Аукцион проводит АО «Дом.РФ», бывшее АИЖК, собственником которого является государство. Объекты и земля ранее принадлежали Минобороны РФ . Торги назначены на 18 июля.

Бывшим танковым училищем, точнее тем, что от него осталось, заинтересовалась крупная московская фирма. На месте казарм она планирует построить жилой микрорайон. Но есть один существенный нюанс — несколько сооружений являются объектами культурного наследия.

Училище расположено фактически в центре города, недалеко от железнодорожного вокзала. Два года назад губернатор Борис Дубровский обращался в Минобороны РФ с просьбой передать эту территорию городу. Но Москва решила передать площади Фонду развития жилищного строительства. Пресс-секретарь мэра Челябинска Владимир Сафонов заявил, что кто бы не занялся этой территорией, город заинтересован в наведении порядка на месте танкового училища.