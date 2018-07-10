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В ЖК «Образцовый квартал 3» окончен монтаж лифтов
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В ЖК «Образцовый квартал 3» окончен монтаж лифтов 

АСН-Инфо 10 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Окончен монтаж лифтового оборудования в ЖК «Образцовый квартал 3», который входит в малоэтажную концепцию застройки проекта «На Царскосельских холмах». Уже в июле будут произведены пуско-наладочные работы.
Несмотря на то, что в «Образцовом квартале 3» всего 4 этажа, все три корпуса ЖК оснащены малошумными лифтами Schindler.
Четырехэтажный комплекс всего на 168 квартир выигрышно отличается от двух первых «Образцовых кварталов». Трехметровые потолки, остекленные балконы в пол и эркеры добавят света и расширят и так просторные кухни-гостиные. А жители верхнего этажа смогут без лишних согласований установить камины.
Парадные спроектированы так, чтобы жителям было максимально комфортно. Стеклянные входные группы создадут ощущение безопасности. Отсутствие ступеней на пути от тротуара к лифтам позволит запросто выходить на прогулку с коляской или велосипедом. А малошумные лифты Schindler будут двигаться незаметно для всех этажей.
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