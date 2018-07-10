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Мэрия Омска подала в суд на гостиницу за долг в 34 млн рублей
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Мэрия Омска подала в суд на гостиницу за долг в 34 млн рублей 

Rambler News Service 11 часов назад
Администрация Омска подала в суд на руководство гостиницы «Иртыш» (МУП «Гостиничный комплекс „Иртыш“») за то, что оно в течение нескольких лет не платила за аренду, пишет Gorod55.ru со ссылкой на городской департамент имущества.
В результату сумма задолженности выросла до 34 млн руб. с учетом пени на 6,9 млн руб.
Истцом в процессе значится департамент имущественных отношений Омска, сама же гостиница является муниципальным предприятием, и относится к ведению управления делами администрации Омска, возглавляемого Павлом Зарембой, отмечает издание.
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