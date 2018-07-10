Многодетная семья иностранцев лишила костромскую пенсионерку покоя и сна

Семья иностранцев доставила костромской пенсионерке массу хлопот, узнал KOSTROMA.TODAY. Женщина сдавала им квартиру.

Как нам удалось узнать, в январе этого года 55-летняя пенсионерка прописала в своей квартире на проспекте Мира семью из Киргизии — двух взрослых и четверых детей. При этом реально они там не жили. Так что по закону такая прописка считается фиктивной.

Об этом факте узнали правоохранительные органы . Началась проверка, которая выясняла непростые обстоятельства.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, на самом делепенсионерка сдавала киргизской семье другую свою квартиру — на Некрасовском шоссе, где они и жили. Но она не числилась ее собственником, поэтому прописать там иностранцев не могла. А так как им прописка была нужна, женщина решила сделать им регистрацию во второй своей квартиры.

Теперь против женщины возбудили уголовное дело. Кроме беспокойств и головной боли, грозит до 3 лет лишения свободы.