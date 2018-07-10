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Многодетная семья иностранцев лишила костромскую пенсионерку покоя и сна
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Многодетная семья иностранцев лишила костромскую пенсионерку покоя и сна 

Kostroma.Today 11 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Семья иностранцев доставила костромской пенсионерке массу хлопот, узнал KOSTROMA.TODAY. Женщина сдавала им квартиру.
Как нам удалось узнать, в январе этого года 55-летняя пенсионерка прописала в своей квартире на проспекте Мира семью из Киргизии — двух взрослых и четверых детей. При этом реально они там не жили. Так что по закону такая прописка считается фиктивной.
Об этом факте узнали правоохранительные органы. Началась проверка, которая выясняла непростые обстоятельства.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, на самом делепенсионерка сдавала киргизской семье другую свою квартиру — на Некрасовском шоссе, где они и жили. Но она не числилась ее собственником, поэтому прописать там иностранцев не могла. А так как им прописка была нужна, женщина решила сделать им регистрацию во второй своей квартиры.
Теперь против женщины возбудили уголовное дело. Кроме беспокойств и головной боли, грозит до 3 лет лишения свободы.
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