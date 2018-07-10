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Мособлдума отложила переезд из Москвы в Красногорск на год
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Мособлдума отложила переезд из Москвы в Красногорск на год 

ТАСС 11 часов назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московская областная дума отложила переезд из здания на проспекте Мира в строящийся деловой центр «Два капитана» в Красногорске на конец 2020 года. Ранее парламент планировал заехать туда в первом квартале 2019 года, сообщил журналистам во вторник председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"Сейчас строительные работы [по «Двум капитанам»]… не финансируются в таком (нужном — прим. ТАСС) объеме. На данный момент уже совершенно точно идет опоздание [по срокам строительства] на год. Я думаю, что к концу 2020 года мы переедем", — сказал он.
Председатель Мособлдумы уточнил, что финансирование строительства объекта сокращено в связи с перенаправлением бюджетных средств на первостепенные задачи, в том числе на увеличение льгот для жителей Подмосковья и строительство заводов для переработки отходов на территории области.
Деловой центр «Два капитана» возводится в непосредственной близости от Дома правительства Московской области в Красногорске. Туда предполагалось перевезти часть региональных органов власти. Здание является долгостроем, оно возводится с 2006 года. К декабрю 2017 года стоимость его строительства превысила 13 млрд рублей.
Мособлдума сейчас занимает многоэтажное здание на проспекте Мира у станции московского метро «Рижская».
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