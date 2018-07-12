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Объем ввода недвижимости в эксплуатацию в Москве в январе-июне вырос на 12% — до 2,23 млн кв. м
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Объем ввода недвижимости в эксплуатацию в Москве в январе-июне вырос на 12% — до 2,23 млн кв. м 

Агентство «Москва» 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
м, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.
«Москва не снижает темпы ввода недвижимости. В I полугодии 2018 г. было сдано в эксплуатацию более 2,2 млн кв. м, что на 12% превышает аналогичные показатели прошлого года. Всего по итогам I полугодия 2018 г. в столице введено в эксплуатацию 2,23 млн кв. м недвижимости. При этом объем, построенный за счет средств инвесторов, составил 1,68 млн кв. м», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.
Руководитель департамента напомнил, что по итогам I полугодия 2017 г. в городе было введено лишь 1,96 млн кв. м недвижимости.
«На сегодняшний день пятая часть всего строительства ведется на территории бывших промзон. Редевелопмент промышленных территорий дает возможность не только строить жилье, но и создавать новые производственные кластеры и технопарки — основы высокотехнологичной экономики будущего. Работа в этом направлении ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина и будет продолжена», — пояснил С. Левкин.
Он также отметил, что за шесть месяцев 2018 г. на территориях бывших промзон введено в эксплуатацию 540 тыс. кв. м недвижимости, что более чем вдвое превышает аналогичный прошлогодний показатель, когда было сдано всего 248 тыс. кв. м.
«Всего в 2018 г. в Москве планируется ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости», — напомнили в пресс-службе.
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