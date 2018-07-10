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25 человек эвакуировали прошлой ночью из пятиэтажного дома иркутские пожарные
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25 человек эвакуировали прошлой ночью из пятиэтажного дома иркутские пожарные 

Хот 12 часов назад
Фото: Хот
Сообщение о задымлении в многоквартирном
доме в микрорайоне Юбилейном города Иркутска поступило в пожарную охрану
во втором часу ночи. К месту пожара были направлены три подразделения.
Возгорание произошло в квартире на втором этаже кирпичного пятиэтажного
дома. На момент прибытия пожарных из квартиры на втором этаже шёл дым,
было видно открытое пламя. По задымлённому подъезду звеном
газодымозащитной службы были эвакуированы 25 жильцов.
Начальник караула пожарно-спасательной части № 1 Станислав Кононов:
— С балкона второго этажа, откуда шёл  дым, собирался прыгать мужчина. Пострадавшему помогли спуститься и  передали его бригаде скорой помощи. Человек получил отравление угарным
газом. Дверь в его квартиру пришлось вскрывать специальным инструментом.
В комнате горели личные вещи и тумбочка. Возгорание было ликвидировано в  считанные минуты.
В настоящее время на месте пожара
дознаватели отдела надзорной деятельности устанавливают обстоятельства
происшествия. В качестве вероятной причины рассматривается неосторожное
обращение с огнём при курении.
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