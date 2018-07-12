Госдума приняла закон о повышении требований к капиталу страховщиков до 300 млн руб.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении требований к минимальному базовому уставному капиталу страховых компаний с нынешних 120 млн руб. до 300 млн руб.

Согласно документу, минимальная планка в 300 млн руб. устанавливается для универсальных страховых компаний. Требования к капиталу страховщиков жизни возрастают с 240 млн руб. до 450 млн руб., перестраховщиков — с 480 млн руб. до 600 млн руб.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года, при этом для действующих страховщиков установлен переходный период: свой капитал они должны привести в соответствие новым требованиям до 1 января 2022 года. Повышение требований будет поэтапным.

Универсальные страховщики к 1 января 2020 года должны довести свой капитал до 180 млн руб., к 1 января 2021 года — до 240 млн руб. и к 1 января 2022 года — до 300 млн руб. Капитал страховщиков жизни к 1 января 2020 года должен составлять не менее 310 млн руб., к 1 января 2021 года — 380 млн руб. и к 1 января 2022 года — 450 млн руб. Капитал перестраховщиков к 1 января 2020 года должен составлять не менее 520 млн руб., к 1 января 2021 года — 560 млн руб. и к 1 января 2022 года — 600 млн руб.

Всех крупнейших страховщиков новые требования не затронут, так как их капиталы исчисляются миллиардами рублей: так, у крупнейшего страховщика на рынке РФ «Согаза» уставный капитал составляет 25 млрд руб.

В первом чтении разработанный ЦБ РФ законопроект был принят в 2016 году, его внесли депутаты Николай Гончар и Мартин Шаккум. Принятие законопроекта позволит повысить качество надзора и контроля над субъектами страхового дела, а также повысить финансовую устойчивость страховщиков, отмечалось в пояснительной записке.

Небольшие региональные страховщики неоднократно просили ЦБ уменьшить требования к уставному капиталу компаний в зависимости от объема принимаемых рисков. В поправках ко второму чтению требования к капиталу не изменились. При этом директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния ранее говорил журналистам, что регулятор планирует дестимулировать страховщиков занимать слишком большую долю рынка, вводя дополнительные требования к резервам.

Другие нововведения

Закон устанавливает минимальный размер уставного капитала страховой организации, осуществляющей обязательное медицинское страхование, в сумме 120 млн руб. Эта норма вступит в силу по истечении одного года после дня официального опубликования закона.

Документом также вводится понятие «бизнес-план страховой организации». Он должен содержать стратегию развития страховой организации на ближайшие два года. Вводятся также критерии оценки бизнес-плана. Закон предусматривает обязанность страховой организации соблюдать свой бизнес-план. Также документ уточняет процедуру получения лицензии страховой компанией.