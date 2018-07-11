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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на ввод в эксплуатацию гипермаркета Castorama в Одинцово
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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на ввод в эксплуатацию гипермаркета Castorama в Одинцово 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Гипермаркет Castorama («Касторама») построен в Одинцово, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на министра Руслана Тагиева.
«Минстроем Подмосковья выдано разрешение на ввод в эксплуатацию гипермаркета «Касторама» с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой, который возведен в Одинцово на ул. Восточная, д. 19», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе пояснили, что общая площадь объекта, включая торговые залы, складские, административные и вспомогательные помещения, составляет порядка 20 тыс. кв. м. В здании обеспечена доступность для маломобильной группы населения. Автопарковка на прилегающей территории рассчитана на более чем 600 машиномест.
«Застройщиком выступает ООО «Касторама Рус». Гипермаркет построен за счет средств инвестора. Инвестиции в реализацию проекта составили 1,4 млрд руб.», — уточняется в сообщении.
Р. Тагиев отметил, что с вводом в эксплуатацию гипермаркета появится свыше 225 новых рабочих мест.
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