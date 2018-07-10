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Более 130 тыс. кв. м недвижимости могут построить в промзоне «Дегунино-Лихоборы» на севере Москвы
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Более 130 тыс. кв. м недвижимости могут построить в промзоне «Дегунино-Лихоборы» на севере Москвы 

Агентство «Москва» 12 часов назад
Более 130 тыс. кв. м недвижимости планируют построить на территории промзоны на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя департамента Сергея Левкина.
«Территория, где планируется строительство, расположена в границах района Западное Дегунино Северного административного округа города Москвы, в границах промышленной зоны №48-I, входящей в состав производственной зоны №48 «Дегунино-Лихоборы». Проектом планировки территории предлагается строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями — детскими дошкольными образовательными учреждениями на 50 и 100 мест и подземными гаражами общей емкостью 360 и 700 машиномест. Суммарная поэтажная площадь застройки составит 134,37 тыс. кв. м», — уточнил С. Левкин.
В пресс-службе отметили, что для обеспечения жителей новых домов местами в образовательных школах запланировано строительство общеобразовательной организации на 500 мест на территории ГБОУ «Школа №656 имени А. Макаренко» по адресу: Бескудниковский пер., д. 4а. Население застраиваемой территории составит 1 тыс. 801 человек, количество рабочих мест — 419.
«Для развития транспортной инфраструктуры территории проектом предлагается: — реконструкция проектируемого проезда №2236 протяженностью 0,32 км с реконструкцией в районе примыкания к Дмитровскому шоссе. Там будут обустроены парковочные карманы, организован наземный пешеходный переход у южного выхода станции метро «Верхние Лихоборы»; — реконструкция ул. Верхнелихоборская протяженностью 0,3 км. Реализация проекта планировки территории предусмотрена инвестором в один этап», — заключили в департаменте.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории в Западном Дегунино, ограниченной Дмитровским шоссе, проектируемым проездом №2236 и ул. Верхнелихоборская.
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