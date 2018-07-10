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Бывший муж батрачит на Проклову
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Бывший муж батрачит на Проклову 

Дни.ру 12 часов назад
Фото: Дни.ру
Актриса Елена Проклова готовится с достоинством встретить старость в Сочи. Звезда купила элитную недвижимость в Сочи, а бывший муж помогает строить новую дачу в горах.
В студии «Пусть говорят» Проклова показала шикарную квартиру на лазурном берегу. Апартаменты оборудованы террасой, с которой открывается замечательный вид.
"Это джакузи… Здесь можно лежать, восход там, закат, здесь бокал с красным вином, а там я получаю удовольствие", — показывает свои владения Проклова. Она сделала летнюю кухню прямо на просторном балконе. Звезда признается — она очень любит рыбачить, теперь артистка представляет, как будет приносить улов и жарить его на новеньком гриле. «Здесь все сделано, чтобы беззаботно встретить старость», — манерно произнесла Елена.
Также артистка купила участок в горах. Сейчас там строится дом. Возводить новое жилье помогает бывший муж бизнесмен Андрей Тришин.
По словам актрисы, экс-супруг помогает ей безвозмездно, а слухи о том, что Андрей якобы отрабатывает долги на новой даче Прокловой, просто ставят ее в тупик. Когда-то давно она помогла бывшему супругу: дала миллион для решения материальных проблем, а сейчас бывший возлюбленный, в благодарность, содействует возведению апартаментов. «Мы жить там вместе не будем, но Андрей всегда будет желанным гостем в этом доме», — сообщила Елена.
Отметим, что странные отношения Елены и ее бывшего мужа давно вызывают кривотолки. В 2015 году пара оформила развод после 30 лет брака, при этом бывшие супруги остались жить под одной крышей. В интервью артистка уверяла, что не будет делить имущество, так как успела подписать с Андреем брачный договор, согласно которому ей переходит большой загородный дом в Подмосковье, а экс-супругу — гостевой, поменьше. Спустя три года после расторжения брака Елена и Андрей продолжают жить в одном доме.
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