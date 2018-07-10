Строительство промышленных объектов отменили на Вагоноремонтной

Строительство промышленных объектов II и III класса вредности отменено по адресу ул. Вагоноремонтная, вл. 10А, стр. 1, 4А, 15 и 16. О прекращении инвестиционного проекта сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев

— Инвестор обратился с просьбой внести изменения в договор аренды участка, согласно которым планируемое строительство будет отменено по соглашению сторон, — сказал Константин Тимофеев.