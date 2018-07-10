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Строительство промышленных объектов отменили на Вагоноремонтной
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Строительство промышленных объектов отменили на Вагоноремонтной 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 12 часов назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Строительство промышленных объектов II и III класса вредности отменено по адресу ул. Вагоноремонтная, вл. 10А, стр. 1, 4А, 15 и 16. О прекращении инвестиционного проекта сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
— Инвестор обратился с просьбой внести изменения в договор аренды участка, согласно которым планируемое строительство будет отменено по соглашению сторон, — сказал Константин Тимофеев.
Построить промышленные объекты планировал домостроительный комбинат (ДСК) № 7. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила прекращение инвестпроекта. (ео)
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