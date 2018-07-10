За нарушения порядка использования объектов недвижимости федеральной собственности юридические и должностные лица привлечены к ответственности

Прокуратурой ЦАО г. Москвы проведена проверка соблюдения порядка использования объектов недвижимости, являющихся собственностью Российской Федерации , переданных на праве оперативного управления государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“ (г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр. 1, 7, 20).

Проверкой установлено, что федеральное недвижимое имущество по вышеуказанному адресу фактически используется сторонними юридическими лицами (ООО „ВЕЛЕС“, ООО „ЮА „ИСК-Трейд“, ООО „Смена“ и т.д.)

и Индивидуальными предпринимателями на основании заключенных в январе 2018 года с ФГАОУ ВПО „МИСиС“ договоров (суб) аренды нежилых помещений (для использования в качестве административных помещений).

В нарушение ст. 125, 209, 214, 296 и 608 ГК РФ согласие собственника федерального имущества в лице Росимущества и его территориального органа — ТУ Росимущества в г. Москве на сдачу помещений в аренду не получено.

По результатам проверки прокуратурой округа в адрес руководителей Обществ внесено 7 представлений, в отношении д/л — проректора по развитию имущественного комплекса НИТУ „МИСиС“ Абросимова О. Д. возбуждено 6 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.24 КоАП РФ, в отношении арендаторов возбуждено 9 дел по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ, 5 заявлений

о привлечении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

к административной ответственности направлены в Арбитражный суд города Москвы.

Решениями Арбитражного суда города Москвы ИП Гладких С. П.,

ООО „СМЕНА“, ИП Секоян В. Н., ООО „ШТЕРНКлиникаДентале“, ООО „ЮА „ИСК-Трейд“ привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 64 т.р.

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 396 района Якиманка г. Москвы виновные юридические и должностные лица привлечены

к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.24 КоАП РФ (распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, без разрешения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти) и по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ (использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда) в виде штрафов на общую сумму 32 т.р.

Исполнение судебных постановлений контролируется прокуратурой.