Большая вьетнамская стройка: как строительство поднимает экономику страны

Заместитель руководителя редакции РИА Недвижимость Константин Балакин , в очередной раз посетив Вьетнам , был удивлен развернувшимся по всей республике строительством. Оказалось, что обилие строек помогает экономике развиваться, а развитие экономики, наоборот, позволяет больше и качественнее строить.

Небоскребы вместо трущоб

Видимо, сказывается профессиональная деформация — посещая какой-то новый город или страну, в первую очередь я обращаю внимание, что там происходит со строительством. И Вьетнам в этом плане оказался весьма интересным местом.

В предыдущий раз во Вьетнаме я был почти четыре года назад, и уже тогда обратил внимание, что в республике много строится, особенно в крупных городах. В основном это касалось трущобных территорий, которых там великое множество. На месте хижин и сараев, построенных хаотично и очень плотно, возводились огромные многофункциональные комплексы с квартирами, апартаментами и коммерческими площадями, и то, что города преображаются, было заметно невооруженным взглядом.

Комплекс апартаментов в Ханое компании Vinhomes

Теперь же процесс стал ещё масштабнее. Такое ощущение, что стройки здесь повсюду. И это касается не только городских территорий, но и курортных зон, где возводятся новые отели, развлекательные зоны и прочая инфраструктура. И во многом это явление связано с тем, что власти открыли местный рынок недвижимости для иностранных покупателей, параллельно вплотную занявшись развитием туризма.

Раньше местный рынок «варился в собственном соку» и практически не рос. Причиной тому было отсутствие на нем внешних инвесторов — для иностранцев существовал ряд серьезных ограничений на покупку недвижимости в республике. До середины 2015 года иностранец мог купить во Вьетнаме всего одну квартиру — и только для собственного пользования. При этом приобретать разрешалось лишь в аренду на 50 лет без права продления. Запрещалось сдавать в аренду, передавать жильё по наследству и в дар, а через 50 лет его нужно было продать или подарить. При этом до покупки требовалось проработать во Вьетнаме минимум год.

Однако власти, видимо, поняли, что коммунизм — это, может, и неплохо, но зарубежный капитал республике все же не помешает. Поэтому в законодательство были внесены изменения, благодаря которым иностранцы теперь имеют больше возможностей для инвестиционных маневров. Возможности эти не безграничны, некоторые ограничения все равно присутствуют, но тем не менее достаточно широкие.

Так, теперь иностранцы могут покупать не только квартиры, но и землю, виллы и таунхаусы. Первичные объекты они могут покупать у застройщиков, вторичную недвижимость — по квотам у других иностранцев. При этом иностранцам могут принадлежать максимум 30% квартир в одном многоквартирном доме, лишь 10% вилл и таунхаусов в одном проекте и не больше 250 домов в любом административном районе. Исключение делается для этнических вьетнамцев, живущих за пределами Вьетнама. Срок владения недвижимостью по-прежнему не превышает 50 лет, но может продлеваться по требованию ещё на 50 лет. Иностранные супруги граждан Вьетнама могут покупать объекты во фригольд, то есть с бессрочным правом владения.

И теперь жилищная политика для иностранцев во Вьетнаме является почти самой открытой в Юго-Восточной Азии, она требует только визы для покупки недвижимости. Важно и то, что по сравнению с соседними странами недвижимость здесь пока еще недорогая, а значит есть возможность заработать на приросте стоимости. Например, сегодня квадратный метр в Шанхае в среднем стоит около 16,5 тысяч долларов, в Гонконге — около 28 тысяч долларов, а недвижимость такого же уровня во Вьетнаме, в зависимости от локации, от 1 до 4,5 тысяч долларов за «квадрат».

Дананг, Сингапура, США. Плоды это принесло почти моментально — за три года число иностранных покупателей выросло многократно. Наибольший спрос пришелся на Ханой и его окрестности, Хошимин Нячанг , острова Фукуок и Хон Че, а главными интересантами стали представители Китая Кореи , Тайваня, Японии

Эффект оказался очень позитивным. Строительство, как известно, способно оказывать мультипликативное действие — вложения в эту отрасль положительно отражаются и на ряде смежных. Плюс новые рабочие места и налоги и приток того же иностранного капитала. Экономика республики начала активно развиваться, и Вьетнам попал в число наиболее привлекательных для инвестиций стран: Knight Frank поставил его на третье место после США и Германии , а Всемирный банк — также на третье, но после Индии и Сингапура.

Больше отелей хороших и разных

В это же время происходит настоящая революция в сфере туризма. Многие ранее дикие побережья теперь превращаются в курортные зоны, а имеющиеся гостиничные кластеры обновляются, расширяются и наполняются новой инфраструктурой. Например, крупнейшая сеть отелей Vinpearl, владеющая и управляющая гостиницами во всех популярных у туристов локациях, в том числе в Дананге и на Фукуоке, за последнее время модернизировала все свои объекты и построила несколько новых. До конца этого года компания планирует открыть ещё семь отелей, в том числе и в новых местах, доведя их количество до 29. При этом представители компании отмечают, что хотя уровень курортов во Вьетнаме повышается, цены здесь зачастую пока ещё остаются коммунистическими.

Фото Отель Vinpearl Nha Trang Resort

Раньше летать во Вьетнам было, мягко говоря, не очень удобно — перелеты мало того, что длительные, так часто еще в неудобное время и из неудобных мест. Теперь же свой вклад в развитие туризма делают и авиаперевозчики. Например, авиакомпания Vietman Airlines увеличивает сетку полетов и недавно даже приобрела новый лайнер.

Число туристов, разумеется, в таких условиях растет. В частности, по данным министерства культуры , спорта и туризма Вьетнама, в I квартале 2018 их количество увеличилось более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. И эксперты уже сейчас прогнозируют, что в ближайшее время Вьетнам может стать главным курортным местом в Юго-Восточной Азии.

Получается некий замкнутый круг — туристы обеспечивают приток денег, что в свою очередь позволяет развивать курорты ещё сильнее, и привлечь тем самым ещё больше туристов.

В общем, вьетнамский кейс довольно интересен. Посмотрим, чем республика удивит в следующий раз. И, возможно, представителям нашего Минстроя стоило бы слетать во Вьетнам и чему-то поучиться. Ну, или хотя бы просто отдохнуть.

Парк развлечений Vinpearl Land в Нячанге