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Старообрядческий Покровский собор снова в центре земельных тяжб
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Старообрядческий Покровский собор снова в центре земельных тяжб 

Деловое сообщество 12 часов назад
Арбитражный суд Ростовской области вынес решение по иску Старообрядческой общины во имя Покрова Пресвятыя Богородицы к департаменту имущественно-земельных отношений администрации Ростова. Общине отказано в предоставлении земельного участка по улице Баумана.
Тяжба между ДИЗО и старообрядцами тянется уже несколько лет. В 2015 году, в соответствии с законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», власти Ростова передали в собственность Старообрядческой общины комплекс зданий между улицами Баумана и Ульяновской. На этом участке расположен старообрядческий Покровский собор. Здание включено в список культурного наследия региона, его построил в 1913 году архитектор В. А. Покровский на деньги купца-старообрядца Николая Панина.
Согласно новому закону, старообрядцы решили оформить в собственность не только здание. Но и землю под ним. Однако процесс затянулся сначала из-за отсутствия кадастровых, а после из-за соседства с жилыми домами.
«Земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом, является общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном жилом доме. Право общей долевой собственности на земельный участок возникает у собственников квартир вне зависимости от того, на государственной, муниципальной или частной земле осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома. Возникновение права общей долевой собственности влечёт прекращение прав прежнего собственника на земельный участок», — говорится в решении суда.
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