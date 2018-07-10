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В Ростове-на-Дону резко вырос объем выданных разрешений на строительство
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В Ростове-на-Дону резко вырос объем выданных разрешений на строительство 

Ростовские Вести 12 часов назад
Количество выданных разрешений на строительство в Ростове-на-Дону во втором квартал выросло на 65% (по сравнению в аналогичным периодом в 2017 году), сообщает агентство «РБК-Юг». Только в июне 2018 года департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону выдано 33 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. Согласно ежемесячным отчетам всего за второй квартал чиновники выдали 63 разрешения (12 — в апреле, 18 — в мае и 33 — в июне). Как отмечает издание, общее количество разрешений, включая учтенные правки и продления, составило 111 штук.
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