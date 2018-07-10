Шесть корпусов на 1 тыс. 393 квартиры построят в составе ЖК в районе Очаково-Матвеевское

Шесть корпусов на 1 тыс. 393 квартиры построят в составе жилого комплекса в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы , сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционных объектов капитального строительства: «Жилой комплекс первая очередь строительства в составе: „Корпуса 1, 2 с подземной автостоянкой“ и „Жилой комплекс вторая очередь строительства в составе: первый этап „Корпус 3 с подземной автостоянкой“; второй этап „Корпуса 4, 5, 6 с подземной автостоянкой“ по адресу: пересечение Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги, на участке с кадастровым номером 77:07:0012010:15272, район Очаково-Матвеевское, Западный административный округ Москвы“, — говорится в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов пояснил, что согласована проектная документация на строительство шести новых корпусов многофункционального жилого комплекса в районе Очаково-Матвеевское.

»Последовательное усовершенствование инфраструктуры во всех районах столицы является одним из ключевых направлений работы правительства Москвы под руководством мэра Сергея Собянина . При этом модернизируются как административные, так и социальные объекты в зависимости от конкретных потребностей жителей района. Так, в районе Очаково-Матвеевское запланировано возведение шести корпусов многофункционального жилого комплекса с последующим размещением нежилых помещений общественного назначения», — пояснил В. Леонов.

В пресс-службе уточнили, что первый этап строительства комплекса предполагает возведение двух жилых корпусов переменной этажности в 14-18 этажей, состоящих из нескольких секций, объединенных подземной одноуровневой автостоянкой. В рамках второго этапа запланировано размещение четырех корпусов переменной этажности в 15-29 этажей, объединенных подземной двухуровневой автостоянкой. В сумме в домах появится 1 тыс. 393 квартир различной площади и конфигурации — от однокомнатных до четырехкомнатных квартир.

«В запроектированном жилом комплексе хорошо развита торгово-бытовая инфраструктура. Так, в первых двух корпусах предусмотрено размещение парикмахерской, салона красоты, туристического агентства, ателье по ремонту одежды и трех магазинов непродовольственных товаров. На первых нежилых этажах третьего корпуса запроектировано пять офисных помещений, мастерская ремонта одежды, мастерская по ремонту бытовой техники и фотоателье», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что, кроме того, в составе ЖК также предполагается устройство трех магазинов непродовольственных товаров и пяти предприятий общественного питания. В пятом корпусе разместится объединенная диспетчерская служба, а в составе четвертого и шестого корпуса на первых этажах запроектированы магазины розничной торговли. «В рамках благоустройства прилегающей к многофункциональному комплексу территории запланировано размещение проездов, тротуаров и пешеходных зон, а также устройство площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий спортом. Кроме того, проектом предполагается возведение открытых автостоянок, а также высадка газонов и зеленых насаждений», — заключили в пресс-службе.