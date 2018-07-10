Челябинское танковое училище продается, недорого

На 18 июля назначен аукцион по продаже находящихся в федеральной собственности земли и имущественного комплекса бывшего Челябинского танкового училища в Советском районе на улице Монакова, 1, — сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на официальную информацию АО «ДОМ. РФ

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 часов московского времени 13 июля. Имущественный комплекс, включающий в себя четыре земельных участка общей площадью 81 тысяча 38 квадратных метров вблизи железнодорожного вокзала Челябинска и 18 объектов нежилой недвижимости, выставлен на продажу единым лотом по стартовой цене 168,6 миллиона рублей. При этом сами объекты площадью от 30,5 до 13 тысяч 851 квадратного метра оценены в один рубль каждый. Среди них — бывшая ремонтная мастерская, ангар для техники, две трансформаторных подстанции, два склада, овощехранилище, две казармы, курсантская кухня-столовая, учебный корпус, аккумуляторная, склад горюче-смазочных материалов, контрольно-технический пункт, класс показа техники, офицерская столовая с магазином, контрольно-пропускной пункт, нежилое помещение и наружные инженерные сети.

После ликвидации танкового училища в 2007 году на протяжении нескольких лет имущественный комплекс не использовался и не охранялся, стремительно приходя в упадок. Здесь проводились военно-исторические реконструкции со стрельбой и взрывами, жили бомжи и работали наркоторговцы. Часть зданий уже не может быть использована по прямому назначению, а часть является объектами культурного наследия регионального значения (в том числе построенные в начале прошлого века войсковой остановочный пункт и уже практически снесенные казармы 196 Инсарского пехотного полка) и имеет ограничения по использованию.

Шаг торгов — два миллиона рублей. Победителем будет признан покупатель, предложивший наибольшую цену. Площадь продаваемых земельных участков —

3,0255 гектара, 3,5134 гектара, 0,08 гектара и 1,4849 гектара, соответственно