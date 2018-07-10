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В Ростове число выданных разрешений на строительство многоэтажек резко выросло вдвое
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В Ростове число выданных разрешений на строительство многоэтажек резко выросло вдвое 

Деловое сообщество 13 часов назад
Согласно документам, опубликованным на сайте городской администрации, по итогам второго квартала текущего года выдано 60 разрешений на строительство многоэтажных домов. Только за июнь 2018 таких разрешений оформлено 33 штуки. Это на 65% выше показателей прошлого года, в июне 2017 года было выдано всего 4 разрешения, а за весь 2 квартал 2017 года было выдано 52 разрешения. Но только 37 из-них были на новое строительство.
Большинство разрешений касаются проектов комплексного освоения территории. Так ООО «Галактика» в скором времени выстроит два крупных жилых комплекса на Оганова и проспекте 40-летия Победы 63/17. На Береговой появятся еще две многоэтажки от застройщика «Белого ангела». Также ООО «Ростовстройпроект» получило разрешение на строительство 18 этажного жилого дома на ул. Чехова 51-53.
Аналитики строительного рынка связывают резкий рост количества выданных разрешений с ужесточением требований к застройщикам с 1 июля 2018 года. Девелоперов лишили права привлекать средства одновременно по нескольким объектам, зафиксировав законодательно принцип «один застройщик — одно разрешение». Также власти региона усиливают контроль за финансовой стороной долевого строительства. Теперь расчеты должны вестись через единый расчётный счёт, который можно открыть только в аккредитованном властями региона банке. При этом на этом счету в любой момент не должно быть денег меньше, чем 10% от проектной стоимости строительства. А денег дольщиков в проекте не может быть больше 30%.
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