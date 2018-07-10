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Молодых матерей Вологодчины обязали зарегистрировать детей в новом жилье
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Молодых матерей Вологодчины обязали зарегистрировать детей в новом жилье 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Права несовершеннолетних жителей Кичм-Городецкого района защитила прокуратура. Их матерей обязали выделить детям доли в новом жилье.
Как сообщает областная прокуратура, местные жительницы, став матерями во второй раз, использовали материнский сертификат и приобрели новое жилье. По закону они обязаны выделить в нем детям доли, но они не завершили процедуру. Прокуратура провела проверку и выявила это нарушение, после чего направила в суд иск.
Суд обязал матерей зарегистрировать права общей долевой собственности на жилое помещение. Еще до начала судебного разбирательства, женщины выполнили требование.
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