Молодых матерей Вологодчины обязали зарегистрировать детей в новом жилье

Права несовершеннолетних жителей Кичм-Городецкого района защитила прокуратура . Их матерей обязали выделить детям доли в новом жилье.

Как сообщает областная прокуратура, местные жительницы, став матерями во второй раз, использовали материнский сертификат и приобрели новое жилье. По закону они обязаны выделить в нем детям доли, но они не завершили процедуру. Прокуратура провела проверку и выявила это нарушение, после чего направила в суд иск.

Суд обязал матерей зарегистрировать права общей долевой собственности на жилое помещение. Еще до начала судебного разбирательства, женщины выполнили требование.