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ЖК «Тридевяткино царство» готов на 75%
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ЖК «Тридевяткино царство» готов на 75% 

АСН-Инфо 12 часов назад
Фото: АСН-Инфо
В девятом корпусе жилого комплекса «Тридевяткино царство» в Мурино продолжаются строительные работы. Готовность проекта достигла 75%. Окончание строительства корпуса намечено на конец 2018 года.
Девятый корпус проекта комплексной застройки «Тридевяткино царство» состоит из пяти секций, рассчитанных на 504 квартиры. Проект реализуется в Мурино недалеко от станции метро «Девяткино» и ж/д станции «Лаврики» группой компаний «УНИСТО Петросталь».
В настоящее время две секции девятого корпуса подведены под крышу, в них завершена предчистовая отделка: стяжка пола, подвод канализации и водопроводной системы, частичная разводка электропроводки без монтажа розеток, выключателей и точек подключения. На финальной стадии монтаж двухкамерных окон с использованием оконного профиля Montblanc ECO60: окна в двух секциях смонтированы полностью, а двух других — на уровне 4-6 этажа.
Началась чистовая отделка квартир и мест общего пользования. Ведутся подготовительные работы по возведению балконов. В ближайшие месяцы застройщик планирует завершить работы по созданию кирпичной кладки для технических помещений, начать отделку фасадов.
ЖК «Тридевяткино царство» — современный жилой микрорайон, где будут проживать порядка 8 тыс. человек. Строительство ЖК «Тридевяткино царство» началось в 2011 году на территории общей площадью 22 га. На территории комплекса планируется построить 240 000 кв. м. : 11 жилых домов переменной этажности — от 8 до 18 этажей. Восемь корпусов уже введено в эксплуатацию. В настоящее время ведется строительство 9, 10, 11 корпусов. На территории ЖК «Тридевяткино царство» построен и введен в эксплуатацию детский сад на 300 мест, проектируется школа на 550 мест. ЖК «Тридевяткино царство» находится в Мурино, в 10 минутах езды от станции метро «Девяткино» и 3 минутах от ж/д станции «Лаврики».
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