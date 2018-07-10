Оборудование на 220 млн руб поставили в больницы 3 горокругов и 1 города Подмосковья

Ступино, Кашира и С начала 2018 года в больницы подмосковных городских округов Домодедово города Видное поставили оборудование на общую сумму более 220 миллионов рублей, также в медучреждения планируется поставка мебели на сумму 21 миллион рублей, сообщил во вторник начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 министерства здравоохранения Московской области Вадим Зеленев.

Во вторник в Ступине прошло выездное заседание комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. Заседание было посвящено вопросу реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на территории городских округов Домодедово, Ступино, Кашира и города Видное.

«В 2018 году осуществляется поставка оборудования. В больницы Домодедова на 38 миллионов рублей, в Ступино — на 25 миллионов, в Видное — на 152 миллиона и в Каширу — на 8 миллионов, всего поставки на сумму более 220 миллионов рублей. Также запланирована поставка мебели на общую сумму 21 миллион рублей», — сказал Зеленев на заседании.

Он добавил, что с начала года врачи в Домодедове, Ступине, Кашире и Видном выписали рецепты на лекарства на общую сумму 402 миллиона рублей.

В выездном заседании приняли участие депутаты Мособлдумы, руководство городского округа Ступино, представители министерства здравоохранения Московской области, министерства строительного комплекса Подмосковья и представители общественности.