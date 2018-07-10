В поселке ЗЯБ из-за залетевшего на балкон окурка загорелась квартира

Татарстана. Брошенный соседями окурок привел к пожару в квартире, сообщает пресс-служба МЧС

Инцидент произошел ночью 10 июля по адресу: пос. ЗЯБ, Сармановский проспект, 52. В момент пожара хозяйка квартиры была на работе. Пожарные, вскрыв входную дверь, проникли квартиру и потушили огонь, который распространился по балкону и залу на площади 6 кв. метров. В результате пожара сгорели вещи и мебель. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении. На балконе было открыто окно. Вероятно, брошенный с верхних этажей окурок привёл к пожару. Пострадавших в результате происшествия нет.