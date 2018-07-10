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В поселке ЗЯБ из-за залетевшего на балкон окурка загорелась квартира
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В поселке ЗЯБ из-за залетевшего на балкон окурка загорелась квартира 

АиФ Казань 14 часов назад
Фото: АиФ Казань
Брошенный соседями окурок привел к пожару в квартире, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Инцидент произошел ночью 10 июля по адресу: пос. ЗЯБ, Сармановский проспект, 52. В момент пожара хозяйка квартиры была на работе. Пожарные, вскрыв входную дверь, проникли квартиру и потушили огонь, который распространился по балкону и залу на площади 6 кв. метров. В результате пожара сгорели вещи и мебель. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении. На балконе было открыто окно. Вероятно, брошенный с верхних этажей окурок привёл к пожару. Пострадавших в результате происшествия нет.
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