Фирме Сорокиных предложили завершить долгострой «Квартстроя»

Завершение долгостроев обсуждалось на первом заседании межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов, на котором присутствовали представители инициативных групп дольщиков ЖК «Новинки Smart City» и «На Гончарова».

Глава региона Глеб Никитин настаивал на том, чтобы в ближайшие 2 месяца рассмотреть ситуацию на всех 19 проблемных объектах.

— Я сделал особый акцент на персональной ответственности соответствующих чиновников за решение этих проблем. Часть объектов могут быть достроены с использованием нереализованных площадей при минимальной финансовой поддержке. Для этого необходимо принять соответствующие административные решения. Также мы ведем переговоры с банком о финансировании потенциальных инвесторов, — заявил врио губернатора.

прокуратуру. На достройку домов ЖК «На Гончарова» требуется около 1,9 млрд рублей, из них 1 млрд рассчитывают получить за счет продажи свободных площадей. Но ситуация осложняется тем, что они были дважды перезаложены по кредитам. Законность этих манипуляций свободными площадями врио губернатора просил проверить региональное управление МВД

— Мы будем решать вопрос совместно с правоохранительными органами. Кроме того, планируется, что проблема будет рассмотрена в ближайшее время на межведомственной комиссии при Минстрое РФ , — отметил советник главы региона, возглавляющий рабочую группу, Сергей Морозов

Предложение заняться достройкой ЖК «На Гончарова» получила группа компаний «Столица Нижний». Как отметили в компании, она заинтересована в повышении доверия дольщиков к застройщикам.

— Экономический, технический и юридический анализ показал, что проблема достройки объекта сложная, комплексная и требует взаимодействия всех сторон, в первую очередь, органов государственной власти Нижегородской области , — говорится в ответе на запрос NN.ru. — «Столица Нижний» дорожит своей репутацией надежного застройщика и поэтому готова приложить усилия к выполнению своей части обязательств согласно дорожной карте.

«Столица Нижний» в лице ООО «Инградстрой» подписала дорожную карту по завершению строительства жилого комплекса. На данный момент она передана для согласования в Госстройнадзор. Кстати, инспекция подала иск в суд о банкротстве застройщика — ООО «ИК „Квартстрой-НН“». В процессе рассмотрения должны определить, в том числе, способ погашения задолженности перед дольщиками. Заседание назначено на 26 июля.

Изначально ЖК «На Гончарова» в правительстве не предполагали достраивать. Со слов министра строительства Алексея Сырова , им повезло: они благополучно смогут получить свои страховки. Однако выяснилось, что страховые компании либо обанкротились, либо не признают прекращение строительства жилого комплекса страховым случаем. Банкротство «Кварстроя НН» значительно облегчило бы положение дольщиков.

По некоторым данным, предложения о достройке проблемных объектов в Нижегородской области получили и другие строительные компании. Об их реакции пока неизвестно.