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В Москве отреставрируют усадьбу Баташева на Яузской улице
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В Москве отреставрируют усадьбу Баташева на Яузской улице 

РИА Недвижимость 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Мосреставрация объявила конкурс на выполнение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Городская усадьба Баташева — Ограда и ворота 1798 года парадного двора" на Яузской улице в Москве, говорится в сообщении на портале госзакупок.
Усадьба располагается по адресу: улица Яузская, дом 11/6.
Заявки принимаются до 31 июля и будут рассматриваться 6 августа. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 29,3 миллиона рублей.
Согласно техзаданию к конкурсу, победителю предстоит провести реставрацию штукатурки, кирпичной кладки стен, металлических секций ограды с воссозданием утраченных элементов, воссоздать покрытия, штукатурный слой, организовать архитектурную подсветку и тому подобное.
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