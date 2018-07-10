В Москве отреставрируют усадьбу Баташева на Яузской улице

Мосреставрация объявила конкурс на выполнение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Городская усадьба Баташева — Ограда и ворота 1798 года парадного двора" на Яузской улице в Москве , говорится в сообщении на портале госзакупок.

Усадьба располагается по адресу: улица Яузская, дом 11/6.

Заявки принимаются до 31 июля и будут рассматриваться 6 августа. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 29,3 миллиона рублей.

Согласно техзаданию к конкурсу, победителю предстоит провести реставрацию штукатурки, кирпичной кладки стен, металлических секций ограды с воссозданием утраченных элементов, воссоздать покрытия, штукатурный слой, организовать архитектурную подсветку и тому подобное.