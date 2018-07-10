В Серпухове капитально отремонтируют 68 многоквартирных домов в 2018 году

Евгений Хромушин. В 2018 году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе Серпухов включено 68 жилых домов, на работы по ремонту потратят более 345 миллионов рублей, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в городском округе Серпухов выделено более 345 миллионов рублей, в том числе более 75 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в 34 многоквартирных домах», — сказал Хромушин.

Кроме того, более 14 миллионов рублей выделят на ремонт внутридомовых инженерных систем в 10 МКД, на ремонт фасада в 33 МКД направлена сумма более 53 миллионов рублей. На ремонт фундамента 13 многоквартирных домов планируется выделить сумму более 3 миллионов, на замену лифтового оборудования потратят более 195 миллионов рублей в 33 МКД.

«В этом (2018 году — ред.) году при проведении общестроительных работ капитального характера в многоквартирном жилом фонде Подмосковья особое внимание мы уделяем энергоэффективности применяемых технологий», — отметил Хромушин.

По его словам, при утеплении фасадов сегодня применяются современные фасадные системы нового поколения, в многоквартирных домах устанавливается оборудование для учета и регулирования потребления ресурсов в системах отопления и теплоснабжения, включая узлы управления потреблением тепловой энергии, горячей воды, а также коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов. Все эти мероприятия позволяют жителям получать экономию при оплате ЖКУ до 25%.

В программу капитального ремонта 2017 года в городском округе Серпухов было включено 80 МКД по общестроительным работам и 21 МКД — по замене лифтов.

По словам Хромушина, на 2018 год запланирован ремонт более 2,8 тысяч домов. На эти цели выделено более 15 миллиардов рублей.

«По поручению губернатора в 2018 году региональная программа капремонта была утверждена заблаговременно. Вся проектно-сметная документация согласуется со старшими по дому или председателями совета МКД. В этом году в плане стоит замена почти 1,9 тысячи лифтов в 591 доме, в 107 домах будет обновлено газовое хозяйство, строительно-монтажные работы будут проведены в 2,3 тысячи МКД, а в 715 домах пройдет комплексный капремонт», — добавил министр.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2018 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте: http://fkr-mosreg.ru/.