Пожилых супругов нашли сгнившими в петербургской квартире 

Спасатели обнаружили трупы пенсионеров в Выборгском районе Санкт‐Петербурга. Об этом сообщил сайт «Невские Новости».
Жители дома № 26/2 на проспекте Культуры жаловались на ужасный запах из соседней квартиры. Поскольку входная дверь в нее была заперта, соседям пришлось вызвать сотрудников МЧС. Прибывшие на место спасатели вскрыли квартиру и обнаружили трупы хозяев. Ими оказались пожилые супруги: женщина 1946 года рождения и мужчина 1947-го.
Тела пенсионеров нашли в разлагающемся состоянии. Специалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти, поэтому трупы отправили в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Именинник задушил 16-летнюю девушку во Владимирской области. После содеянного мужчина спрятал труп студентки в шкаф и продолжил праздновать с друзьями.