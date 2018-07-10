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Пожилых супругов нашли сгнившими в петербургской квартире
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Пожилых супругов нашли сгнившими в петербургской квартире 

360tv.ru 15 часов назад
Спасатели обнаружили трупы пенсионеров в Выборгском районе Санкт‐Петербурга. Об этом сообщил сайт «Невские Новости».
Жители дома № 26/2 на проспекте Культуры жаловались на ужасный запах из соседней квартиры. Поскольку входная дверь в нее была заперта, соседям пришлось вызвать сотрудников МЧС. Прибывшие на место спасатели вскрыли квартиру и обнаружили трупы хозяев. Ими оказались пожилые супруги: женщина 1946 года рождения и мужчина 1947-го.
Тела пенсионеров нашли в разлагающемся состоянии. Специалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти, поэтому трупы отправили в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Именинник задушил 16-летнюю девушку во Владимирской области. После содеянного мужчина спрятал труп студентки в шкаф и продолжил праздновать с друзьями.
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