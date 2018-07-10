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Открылась продажа 300 новых квартир в ЖК «Жемчужный берег»
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Открылась продажа 300 новых квартир в ЖК «Жемчужный берег» 

АСН-Инфо 15 часов назад
Фото: АСН-Инфо
В микрорайоне «Балтийская жемчужина» открылись продажи квартир в двух видовых корпусах жилого квартала «Жемчужный берег». Квартал состоит из шести корпусов класса Comfort+ и Prestige.
В продажу выведено 296 квартир в двух корпусах класса Comfort+ и Prestige. В ЖК представлены 1-4-комнатные квартиры площадью от 42 до 166 кв. м. Только на старте продаж квартиру в ЖК «Жемчужный берег» можно приобрести по максимально выгодным ценам с максимальным выбором планировочных решений.
Жилой квартал «Жемчужный берег» расположен на южном берегу Финского залива, в месте слияния Матисова и Дудергофского каналов, поблизости от Южно-Приморского парка. Он представлен шестью корпусами: тремя среднеэтажными, от 10 до 12 этажей, класса Сomfort+ и тремя пятиэтажными класса Prestige. Малоэтажные дома расположены на первой береговой линии Матисова канала. В квартале предусмотрена вся необходимая инфраструктура.
Строительство квартала «Жемчужный берег» осуществляется в одну очередь. Передача ключей — IV квартал 2019 года.
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