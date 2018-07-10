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Аренда загородных домов подешевела
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Аренда загородных домов становится все дешевле 

Вести.Ru 15 часов назад
Фото: ТАСС
Съемные дома вдоль основных подмосковных магистралей подешевели летом на 1,4% по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании портала "Мир квартир".
Однако на 8 шоссе аренда домов стала дороже. Так, на Можайском дома выросли в цене на 4,7%, на Дмитровском — на 2,5%, на Новой Риге — на 2,1%, на Можайке — на 2%, на Симферопольском шоссе — на 1,6%.
Сильнее всего цены просели на Щелковском шоссе — минус 5,2%. Алтуфьевское шоссе подешевело на 4,2%, Ярославское на 4,3%, Носовихинское на 4,2%, Волоколамское — на 3,9%.
Средняя стоимость аренды домов в Подмосковье составила 101,8 тысячи рублей в месяц.
Самой дорогой по-прежнему является Рублевка — средине ставки там составляют 291,8 тысячи рублей за месяц аренды. На втором месте по дороговизне Алтуфьевское шоссе — 194,6 тысячи рублей, на третьем — Новорижское шоссе со средним показателем 134,4 тысячи рублей.
Самые бюджетные дома расположены на Новорязанском направлении, там средняя ставка составила 58,8 тысячи рублей в месяц. Недорого арендовать дом можно также на Носовихинском шоссе — 59,3 тысячи рублей и на Щелковском — 59,5 тысячи рублей в месяц.
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