Аренда загородных домов подешевела

Аренда загородных домов становится все дешевле

Съемные дома вдоль основных подмосковных магистралей подешевели летом на 1,4% по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании портала "Мир квартир".

Однако на 8 шоссе аренда домов стала дороже. Так, на Можайском дома выросли в цене на 4,7%, на Дмитровском — на 2,5%, на Новой Риге — на 2,1%, на Можайке — на 2%, на Симферопольском шоссе — на 1,6%.

Сильнее всего цены просели на Щелковском шоссе — минус 5,2%. Алтуфьевское шоссе подешевело на 4,2%, Ярославское на 4,3%, Носовихинское на 4,2%, Волоколамское — на 3,9%.

Средняя стоимость аренды домов в Подмосковье составила 101,8 тысячи рублей в месяц.

Самой дорогой по-прежнему является Рублевка — средине ставки там составляют 291,8 тысячи рублей за месяц аренды. На втором месте по дороговизне Алтуфьевское шоссе — 194,6 тысячи рублей, на третьем — Новорижское шоссе со средним показателем 134,4 тысячи рублей.

Самые бюджетные дома расположены на Новорязанском направлении, там средняя ставка составила 58,8 тысячи рублей в месяц. Недорого арендовать дом можно также на Носовихинском шоссе — 59,3 тысячи рублей и на Щелковском — 59,5 тысячи рублей в месяц.