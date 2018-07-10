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Московский девелопер «Атлант» увеличил ввод жилья на 60%
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Московский девелопер «Атлант» увеличил ввод жилья на 60% 

РИА Недвижимость 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Московский девелопер "Атлант" в первом полугодии 2018 года увеличил ввод жилья по сравнению с первым полугодием прошлого года на 60% — до 40,5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении компании.
ГК "Атлант" образовалась в 2017 году в результате выделения в самостоятельный бизнес московских и подмосковных проектов крупного петербургского застройщика "Лидер групп", подконтрольного семье депутата Госдумы от КПРФ Александра Некрасова. Основал и возглавил новую компанию бывший гендиректор "Лидер групп" Роман Лябихов.
В настоящее время "Атлант" строит в столичном регионе пять жилых комплексов, общая площадь ведущегося компанией строительства составляет, по данным Единого реестра застройщиков, около 256 тысяч квадратных метров.
РИА Недвижимость: последние новости
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