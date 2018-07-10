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Выдавал «липовые» документы: в Башкирии наказали кадастрового инженера
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Выдавал «липовые» документы: в Башкирии наказали кадастрового инженера 

ufa1.ru 15 часов назад
Фото: ufa1.ru
Прокуратура г. Нефтекамска провела проверку по информации Росреестра.
Установлено, что в 2017 году местный житель приобрел жилой дом в частном секторе и незаконно, без разрешения городской администрации, реконструировал его в таунхаус на 2 семьи.
Чтобы зарегистрировать право собственности на 2 объекта он привлек кадастрового инженера, который выдал подложные акты и паспорта якобы о сносе старой постройки и возведении двух новых.
Кроме того, тот же кадастровый инженер изготовил для другого гражданина недостоверный технический план, выдав за жилой дом строительную будку.
По данному факту прокуратура возбудила в отношении инженера административные дела по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ (нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества), по результатам рассмотрения которых он оштрафован на 60 тыс. рублей.
Процедура регистрация права собственности на указанные объекты территориальным органом Росреестра была приостановлена, а затем прекращена.
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