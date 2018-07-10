Выдавал «липовые» документы: в Башкирии наказали кадастрового инженера

Установлено, что в 2017 году местный житель приобрел жилой дом в частном секторе и незаконно, без разрешения городской администрации, реконструировал его в таунхаус на 2 семьи.

Чтобы зарегистрировать право собственности на 2 объекта он привлек кадастрового инженера, который выдал подложные акты и паспорта якобы о сносе старой постройки и возведении двух новых.

Кроме того, тот же кадастровый инженер изготовил для другого гражданина недостоверный технический план, выдав за жилой дом строительную будку.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении инженера административные дела по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ (нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества), по результатам рассмотрения которых он оштрафован на 60 тыс. рублей.

Процедура регистрация права собственности на указанные объекты территориальным органом Росреестра была приостановлена, а затем прекращена.