Академический район освобождается от несанкционированных строений

На днях, 27 июня, Окружная комиссия по пресечению самовольного строительства на территории Юго-Западного административного округа приняла решение о сносе незаконных объектов на территории Академического района.

Как сообщает управа Академического района, будут демонтированы или перемещены металлический забор протяженностью около 132 метров с металлическими воротами и будка охраны (площадью около 4 кв.м.), расположенные по адресу: ул. Дм. Ульянова, вл.25, корп.1.