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Академический район освобождается от несанкционированных строений
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Академический район освобождается от несанкционированных строений 

Твоя Газета 15 часов назад
Фото: Твоя Газета
На днях, 27 июня, Окружная комиссия по пресечению самовольного строительства на территории Юго-Западного административного округа приняла решение о сносе незаконных объектов на территории Академического района.
Как сообщает управа Академического района, будут демонтированы или перемещены металлический забор протяженностью около 132 метров с металлическими воротами и будка охраны (площадью около 4 кв.м.), расположенные по адресу: ул. Дм. Ульянова, вл.25, корп.1.
Напомним, что данные решения принимаются в соответствии с п.7.5 постановления Правительства Москвы 02 ноября 2012 года № 614-ПП «Об утверждении положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов».
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