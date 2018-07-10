На Береговой появятся еще две многоэтажки от застройщика «Белого ангела»

Два 25-этажных дома появятся на участке между Береговой и переулком Чувашским. Общая площадь застройки составит более 57 тыс. кв.м. В двух домах будет сдано 1,3 тыс. квартир. Вид назначения земельного участка — для многоквартирной застройки. Кадастровая стоимость земли превышает 83 млн рублей.

«СМУ № 1» получила разрешение на строительство объектов сроком на два года в апреле 2018. Застройщик уже имеет опыт строительства на данном участке, в 2016 году им был сдан элитный жилой комплекс «Адмирал». А сейчас завершается строительство самого высокого жилого дома в донской столице ЖК «Белый ангел».