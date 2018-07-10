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Переехать в Тюмень смогут в 3,5 раза больше ветеранов Крайнего Севера
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Переехать в Тюмень смогут в 3,5 раза больше ветеранов Крайнего Севера 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Более 380 семей ямальцев получили соцвыплаты в рамках программы «Сотрудничество» на переселение в Тюменскую область. Всего в 2018 году такую возможность получат в 3,5 раза больше ямальцев.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, реализовано более 90% плана на 2018 год по переселению. На эти цели из бюджетов Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа выделен 1 миллиард рублей.
«128 семей уже реализовали своё право, остальные занимаются подбором жилья. Всего в этом году 400 семей из числа инвалидов и пенсионеров Ямала получат возможность переехать из районов Крайнего Севера на юг Тюменской области», — отмечают в пресс-службе главы арктического региона.
Участники программы могут рассчитывать большую на сумму субсидии, чем средняя цена жилья в Тюмени. Стоимость одного квадратного метра жилья в рамках программы «Сотрудничество» составляет 48 296 рублей. При этом утвержденная Минстроем средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Тюменской области за второй квартал года составляет 43 049 рублей.
Норма общей площади жилья для семей-участников программы — 42 квадратных метра для двух человек. Семье из трех и более человек полагается по 18 квадратных метров на каждого члена семьи. В среднем, семья из двух человек при стаже работы от 25 до 35 лет в районах Крайнего Севера, получает господдержку в размере 3 миллионов 42 тысяч рублей.
Как ранее писал «ФедералПресс», бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин заявил, что для переселения ямальцев в районы Тюменской области целесообразно закупать уже готовое жилье.
Фото: Евгений Поторочин/«ФедералПресс»
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