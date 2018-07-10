Переехать в Тюмень смогут в 3,5 раза больше ветеранов Крайнего Севера

Более 380 семей ямальцев получили соцвыплаты в рамках программы «Сотрудничество» на переселение в Тюменскую область . Всего в 2018 году такую возможность получат в 3,5 раза больше ямальцев.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, реализовано более 90% плана на 2018 год по переселению. На эти цели из бюджетов Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа выделен 1 миллиард рублей.

«128 семей уже реализовали своё право, остальные занимаются подбором жилья. Всего в этом году 400 семей из числа инвалидов и пенсионеров Ямала получат возможность переехать из районов Крайнего Севера на юг Тюменской области», — отмечают в пресс-службе главы арктического региона.

Участники программы могут рассчитывать большую на сумму субсидии, чем средняя цена жилья в Тюмени . Стоимость одного квадратного метра жилья в рамках программы «Сотрудничество» составляет 48 296 рублей. При этом утвержденная Минстроем средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Тюменской области за второй квартал года составляет 43 049 рублей.

Норма общей площади жилья для семей-участников программы — 42 квадратных метра для двух человек. Семье из трех и более человек полагается по 18 квадратных метров на каждого члена семьи. В среднем, семья из двух человек при стаже работы от 25 до 35 лет в районах Крайнего Севера, получает господдержку в размере 3 миллионов 42 тысяч рублей.