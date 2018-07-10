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В Белгороде внесли поправки в закон о капремонте многоквартирных домов
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В Белгороде внесли поправки в закон о капремонте многоквартирных домов 

АиФ 15 часов назад
Фото: АиФ
Депутаты внесли изменения в статью закона «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области», сообщили в пресс-службе Белгородской областной Думы.
Теперь первые три месяца после включения многоквартирного дома в программу капремонта взносы с жильцов требовать не будут.
Это касается собственников жилья, чьи квартиры находятся в домах, попавших в программу капремонта. Также отсрочка по уплате взносов предоставляется собственникам жилья в новых домах — новостройки включаются в программу через пять лет после ввода в эксплуатацию.
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