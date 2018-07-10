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Setl City строит новую очередь ЖК «Солнечный город»
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Setl City строит новую очередь ЖК «Солнечный город» 

АСН-Инфо 15 часов назад
Фото: АСН-Инфо
В Красносельском районе Санкт-Петербурга стартовало возведение восьмой очереди жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город».
В микрорайоне уже работает детский сад на 220 малышей с бассейном. Сейчас Setl City занимается созданием зеленого благоустроенного парка рядом с комплексом, проект реализуется за счет компании.
Новые корпуса — 9.1 и 9.2 — 12-этажные кирпично-монолитные дома с полузамкнутым дворовыми пространствами. Здесь спроектированы квартиры от студий до трехкомнатных, а также квартиры евроформата. На первых этажах разместятся коммерческие помещения. Застройщик также возведет подземную автостоянку. Во внутренних дворах запланированы яркие и красочные детские площадки, места для занятий спортом, зоны отдыха взрослых, будут высажены деревья и кустарники.
Рядом с новыми корпусами Setl City планирует возведение общеобразовательной школы на 1375 человек и детского сада на 220 мест.
Отметим, что возле жилого комплекса «Солнечный город» в 3 квартале 2018 года Setl City планирует закончить создание парка отдыха площадью 50 тыс. кв. метров. Согласно дизайнерскому проекту, внутреннее пространство парка разделят на разные тематические зоны. Будет возведена мощеная площадь с монументом, а по периметру проложат дорожки для бега. Появится спортивная зона — футбольный стадион с трибунами и площадка для игры в волейбол и баскетбол.
Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».
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