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В Зеленодольске выявили нарушения на 291,5 млн руб. — Счетная палата РТ
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В Зеленодольске выявили нарушения на 291,5 млн руб. — Счетная палата РТ 

АиФ Казань 15 часов назад
Счетная палата Татарстана обнаружила в Зеленодольске нарушения на 291,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
201,4 млн рублей составили нарушения, связанные с управлением и распоряжением муниципальной собственностью, показала плановая проверка ведомства. По данным аудитора Сергея Колодникова, недвижимое имущество — газопровод, сортировочно-полигонный комплекс твердых бытовых отходов, тепловые сети и иные объекты — стоимостью более 142 млн рублей, эксплуатируется коммерческими организациями при отсутствии правоустанавливающих документов. «Возможные риски вреда либо утраты этого имущества могут привести к ситуации, когда весьма трудно привлечь к ответственности виновных, — сказал он. — И это нанесёт ущерб местному бюджету».
Неэффективное использование муниципального имущества выявлено в Свияжском сельском поселении. Там с 2012 года простаивает без дела оборудование блочно-модульной котельной, купленное за 2,2 млн рублей. А в 2016 году Свияжский исполком потратился на систему видеонаблюдения стоимостью 1,5 млн рублей. Но оборудование не смонтировали до сих пор, потому что не нашли в бюджете поселения денег на его содержание.
Работа Палаты имущественных и земельных отношений района по взысканию платы за аренду в материалах проверки названа неквалифицированной. Так, допущено наличие просроченной задолженности по 247 арендаторам на общую сумму 1,3 млн рублей. А еще палата без проведения торгов изменила условия договора аренды земельного участка в черте Зеленодольска. В итоге местный бюджет недополучил за аренду 2,3 млн рублей.
На землях сельхозназначения Русско-Азеелевского и Ильинского сельских поселений выявлены два несанкционированных карьера, на которых ведётся разработка нерудных материалов.
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