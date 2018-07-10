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Эксперты: Москва догонит Петербург по насыщенности ТЦ к концу года
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Эксперты: Москва догонит Петербург по насыщенности ТЦ к концу года 

РИА Недвижимость 16 часов назад
МОСКВА, 10 июл — РИА Недвижимость. Москва догонит Санкт-Петербург по насыщенности торговыми центрами к концу 2018 года, говорится в пресс-релизе JLL.
В первом полугодии в Москве было открыто три качественных торговых центра, совокупный объем арендуемых площадей которых составил 98,5 тысяч квадратных метров. В результате насыщенность торговыми площадями на рынке Москвы по итогам полугодия достигла значения 418 квадратных метров на 1 тысячу жителей. Для сравнения, в Санкт-Петербурге аналогичный показатель равен 422 квадратных метров, сообщается в нем.
"До конца года в Москве заявлено еще 64,4 тысячи квадратных метров новых качественных торговых площадей, а в Санкт-Петербурге — 6,5 тысяч квадратных метров. Если состоится ввод всех анонсированных проектов, то показатели насыщенности в двух столицах сравняются, достигнув значения 423 квадратных метра на 1 тысячу жителей. Таким образом, Москва догонит Петербург по обеспеченности торговыми площадями впервые за последние восемь лет", — приводятся в сообщении слова руководителя направления аналитики торговой и складской недвижимости JLL Оксаны Копыловой.
Однако даже в этом случае столица останется на 6-м месте по данному показателю среди городов-миллионников — Самаре, Екатеринбургу, Ростову-на-Дону, Нижнему Новгороду и Воронежу, отмечается в материалах.
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