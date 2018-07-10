РАД готовит к продаже земельный участок под строительство многоэтажного дома в Подмосковье

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Российский аукционный дом».

«РАД готовит к продаже земельный участок площадью 6,4 тыс. кв. м под строительство жилого многоэтажного дома в Подмосковье . Адрес: Московская область, Подольск, мкр-н Климовск, пос. Южный , 34А», — говорится в сообщении.

Рядом располагается вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания: школы, детские сады, больницы, аптеки, магазины, кафе, торговый центр и другое. Рядом много зеленых зон и скверов.

«Согласно градостроительному регламенту данный участок относится к зоне комплексного и устойчивого развития территории КУРТ-33, где разрешено строительство многоквартирного жилого дома до 17 этажей. Потенциальный инвестор может построить здесь около 14 тыс. кв. м жилья. Начальная цена — 49 млн руб.», — подчеркивается в сообщении.