Ещё
РАД готовит к продаже земельный участок под строительство многоэтажного дома в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РАД готовит к продаже земельный участок под строительство многоэтажного дома в Подмосковье 

Агентство «Москва» 16 часов назад
Об этом сообщили в пресс-службе АО «Российский аукционный дом».
«РАД готовит к продаже земельный участок площадью 6,4 тыс. кв. м под строительство жилого многоэтажного дома в Подмосковье. Адрес: Московская область, Подольск, мкр-н Климовск, пос. Южный, 34А», — говорится в сообщении.
Рядом располагается вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания: школы, детские сады, больницы, аптеки, магазины, кафе, торговый центр и другое. Рядом много зеленых зон и скверов.
«Согласно градостроительному регламенту данный участок относится к зоне комплексного и устойчивого развития территории КУРТ-33, где разрешено строительство многоквартирного жилого дома до 17 этажей. Потенциальный инвестор может построить здесь около 14 тыс. кв. м жилья. Начальная цена — 49 млн руб.», — подчеркивается в сообщении.
Агентство «Москва»: последние новости
«Горячую линию» запустили в Подмосковье для дольщиков объектов Urban Group Выдано разрешение на строительство оптово-распределительного центра в Домодедово Более 130 тыс. кв. м недвижимости могут построить в промзоне «Дегунино-Лихоборы» на севере Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина создает школу детей для «уничтожения» России84
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Индия испугалась российских истребителей43
Порошенко назвал «самый большой страх» России92
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение