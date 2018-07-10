Ещё
Детский сад на 140 мест начали строить в Раменском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детский сад на 140 мест начали строить в Раменском районе 

РИАМО 7 часов назад
В поселке Кратово Раменского района ведут подготовительные работы к строительству нового детского сада на 140 воспитанников, планируется, что его завершат во II квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся работы подготовительного этапа строительства. Первая плановая проверка на объекте начнется 27 августа 2018 года», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.
Площадь детского сада составит 3,6 тысячи квадратных метров. Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает АО «ЮИТ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН».
По проекту в здании переменной этажности (3-4), будет расположено восемь групповых ячеек со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и бытовые помещения.
На прилегающей территории, проектом предусмотрены детские игровые комплексы, теневые навесы, спортивные площадки.
Плановое завершение строительства — второй квартал 2020 года.
РИАМО: последние новости
Здание ресторана «Прага» в центре Москвы выставят на торги Аналитики назвали причины скачка выданных разрешений на строительство жилья в Москве На ремонт дорог в Серпухове выделили около 500 млн рублей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина создает школу детей для «уничтожения» России83
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Индия испугалась российских истребителей43
Порошенко назвал «самый большой страх» России92
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение