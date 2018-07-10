Детский сад на 140 мест начали строить в Раменском районе

поселке Кратово Раменского района ведут подготовительные работы к строительству нового детского сада на 140 воспитанников, планируется, что его завершат во II квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области

«В настоящее время на объекте ведутся работы подготовительного этапа строительства. Первая плановая проверка на объекте начнется 27 августа 2018 года», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян

Площадь детского сада составит 3,6 тысячи квадратных метров. Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает АО «ЮИТ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН».

По проекту в здании переменной этажности (3-4), будет расположено восемь групповых ячеек со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и бытовые помещения.

На прилегающей территории, проектом предусмотрены детские игровые комплексы, теневые навесы, спортивные площадки.

Плановое завершение строительства — второй квартал 2020 года.