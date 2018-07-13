Мосгосстройнадзор в настоящее время контролирует свыше 2 тыс. объектов недвижимости

Строительство более двух тысяч объектов недвижимости отмечено в Москве , с начала 2018 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 5,3 тысячи проверок строительства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В первом полугодии 2018 года под надзором комитета находилось 2 038 объектов недвижимости», — говорится в сообщении.

Среди них: объекты ММДЦ «Москва-Сити», детский зоопарк на территории Московского зоопарка, парк развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме, концертный зал филармонии в парке «Зарядье», застройка территории ЗИЛа, китайский деловой центр «Парк Хуамин», Центральный стадион «Динамо», бассейн «Лужники», Центр художественной гимнастики в ОК «Лужники», антидопинговая лаборатория на территории МГУ имени Ломоносова

Помимо этого, новый корпус «Школы сотрудничества» в Таганском районе, неонатальный корпус на территории родильного дома №4 в ЮЗАО, здания Тверского и Мещанского районных судов, многофункциональный центр с автовокзалом в составе ТПУ «Щелковский», а также дома по программе реновации жилого фонда, объекты метро, дорожно-мостового строительства и инженерной инфраструктуры.

С начала текущего года ведомство провело 5,3 тысячи проверок (в первом полугодии 2017 года — 5,9 тысячи).

По итогам надзорной деятельности выдано 3,3 тысячи предписаний об устранении нарушений. Большая часть нарушений устранена. В бюджет города поступило 295,4 миллиона рублей административных штрафов, в федеральный бюджет — 23,9 миллиона рублей. В саморегулируемые организации для принятия дисциплинарных мер к организациям-нарушителям направлено 1 921 обращение.

Эффективность взыскания достигнута благодаря доказательной базе, сформированной на основе инструментального контроля, а также более тесному взаимодействию с судами и службой судебных приставов.