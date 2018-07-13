Ещё
Мосгосстройнадзор в настоящее время контролирует свыше 2 тыс. объектов недвижимости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгосстройнадзор в настоящее время контролирует свыше 2 тыс. объектов недвижимости 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Строительство более двух тысяч объектов недвижимости отмечено в Москве, с начала 2018 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 5,3 тысячи проверок строительства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В первом полугодии 2018 года под надзором комитета находилось 2 038 объектов недвижимости», — говорится в сообщении.
Среди них: объекты ММДЦ «Москва-Сити», детский зоопарк на территории Московского зоопарка, парк развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме, концертный зал филармонии в парке «Зарядье», застройка территории ЗИЛа, китайский деловой центр «Парк Хуамин», Центральный стадион «Динамо», бассейн «Лужники», Центр художественной гимнастики в ОК «Лужники», антидопинговая лаборатория на территории МГУ имени Ломоносова.
Помимо этого, новый корпус «Школы сотрудничества» в Таганском районе, неонатальный корпус на территории родильного дома №4 в ЮЗАО, здания Тверского и Мещанского районных судов, многофункциональный центр с автовокзалом в составе ТПУ «Щелковский», а также дома по программе реновации жилого фонда, объекты метро, дорожно-мостового строительства и инженерной инфраструктуры.
С начала текущего года ведомство провело 5,3 тысячи проверок (в первом полугодии 2017 года — 5,9 тысячи).
По итогам надзорной деятельности выдано 3,3 тысячи предписаний об устранении нарушений. Большая часть нарушений устранена. В бюджет города поступило 295,4 миллиона рублей административных штрафов, в федеральный бюджет — 23,9 миллиона рублей. В саморегулируемые организации для принятия дисциплинарных мер к организациям-нарушителям направлено 1 921 обращение.
Эффективность взыскания достигнута благодаря доказательной базе, сформированной на основе инструментального контроля, а также более тесному взаимодействию с судами и службой судебных приставов.
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах строительства Москвы. Каждая шестая проверка осуществляется с проведением инструментального контроля подведомственным Мосгосстройнадзору Центром экспертиз», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
РИАМО: последние новости
Пять клиентов «Почты России» в Московском регионе в июне стали миллионерами 1,66 млрд руб направят на возведение комплексов по переработке в 3 горокругах Подмосковья Более 3 млн туристов посетили Москву с начала ЧМ‑2018
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян, упавшая в цене Турция и другие события дня19
Найден источник «Новичка» в Великобритании177
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений488
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека67
Этуш экстренно госпитализирован13
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение