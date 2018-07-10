Элитное жилье в Москве подорожало на треть

Средневзвешенная цена квадратного метра элитного жилья в Москве к началу июля 2018-го на треть превысила показатель аналогичного периода 2013-го. Такие данные содержатся в материалах компании Savills, поступивших в понедельник, 9 июля, в редакцию «Дома».

За последние пять лет средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке элитной недвижимости Москвы выросла с 627,4 тысячи до 851 тысячи рублей. В долларовом эквиваленте показатель, напротив, снизился с 19,2 до 13,6 тысячи долларов за «квадрат».

Спрос на элитное жилье за тот же период вырос на 45 процентов: в первом полугодии 2013-го было продано 234 элитных квартиры, 2018-го — не менее 340. Средний бюджет сделок, заключенных в сегменте с января по июль 2018 года, составляет 73,9 миллиона рублей.

«Высокий валютный курс и значительный объем нового предложения приводят к заметной активности покупателей, — отмечается в материалах компании. — Третий месяц подряд на рынке премиальных новостроек Москвы проходит более 60 транзакций. В июне этого года мы отмечаем максимальное число заключенных сделок на исследуемом рынке с конца 2014 года».

О высоком спросе на дорогую столичную недвижимость в первом полугодии 2018-го свидетельствуют и данные других игроков рынка. Так, по данным компании Welhome, показатель вырос на 35 процентов к началу года, а к аналогичному периоду 2017-го рост составил 47 процентов.