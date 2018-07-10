Москвичёв и Николаев войдут в состав правительственной комиссии по развитию жилищного строительства

Глава Комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичёв и глава Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев войдут в состав правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности России . Соответствующее решение было принято Госдумой во вторник.

«Предлагается делегировать в правительственную комиссию по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности России, председателя Комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичёва и председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева», — сказал Николаев, представляя постановление в палате.