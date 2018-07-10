Москвичёв и Николаев войдут в состав правительственной комиссии по развитию жилищного строительства 

Глава Комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичёв и глава Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев войдут в состав правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности России. Соответствующее решение было принято Госдумой во вторник.
«Предлагается делегировать в правительственную комиссию по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности России, председателя Комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичёва и председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева», — сказал Николаев, представляя постановление в палате.
Комиссия была образована в целях содействия развитию жилищного строительства и развитию территорий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества. Основной задачей комиссии является принятие решений об использовании находящихся в федеральной собственности земельных участков, в том числе с расположенными на них и находящимися в федеральной собственности объектами недвижимого имущества. Председателем комиссии является первый заместитель председателя Правительства Игорь Шувалов.