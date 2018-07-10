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Отопления нет, а счет есть: объясняем, почему в июне тюменцам придется платить за отключенное тепло
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Отопления нет, а счет есть: объясняем, почему в июне тюменцам придется платить за отключенное тепло 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В июньских платежках осталась строка «Центральное отопление»
Представители Урало-Сибирской теплоэнергетической компании объяснили тюменцам, почему в июне им придется доплатить за отопление, отключенное в мае. По словам специалистов, в платежки, сформированные в последний весенний месяц, не вошли несколько дней, на протяжении которых батареи в квартирах горожан еще были горячими. В этом году отопительный сезон в Тюмени завершился лишь 25 мая.
— Отчет о расходе теплоносителя (распечатка с ОДПУ) управляющей компанией или ТСЖ сформирован 20 мая, соответственно, в квитанции за май не отражен платеж за тепловую энергию, потреблённую домом с 20 по 25 мая. Данная сумма внесена в документ за июнь в строку «Центральное отопление» в столбце «Перерасчет», — пояснили в УСТЭК.
Забегая вперед добавим, что сумма, которую необходимо доплатить, как правило, оказывается небольшой. К примеру, собственник однокомнатной квартиры, площадью почти 43 квадратных метра получил в июне счет за «Центральное отопление» около 67 рублей.
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