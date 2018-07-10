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ООО «Анна Нова» построит в Петербурге арену для пляжного футбола
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ООО «Анна Нова» построит в Петербурге арену для пляжного футбола 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Правительство города согласовало предоставление земельного участка в Калининском районе ООО «Анна Нова» под крытый спортивный комплекс с ареной для пляжного футбола и трибунами для зрителей. Сообщается, что такой комплекс станет первым в России.
Площадь планируемой постройки — 18 000 кв. м, она должна расположиться на Гражданском проспекте.
Планируется, что новый комплекс включит крытую арену для пляжного футбола/волейбола с трибунами, два универсальных поля для игровых видов спорта, крытое футбольное поле Soccer с искусственной травой, помещения для временного размещения спортсменов, административные помещения, тренерские комнаты и раздевалки.
Начало строительства нового комплекса запланировано на сентябрь этого года.
Объем инвестиций в проект — 450 млн руб. При этом общий объем инвестиционного соглашения между ООО «Анна Нова» и Санкт-Петербургом составит 1,5 млрд рублей.
ООО «Анна Нова» существует с 2004 г., миссией компании является развитие объектов культуры и спорта в Санкт-Петербурге.
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