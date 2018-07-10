ООО «Анна Нова» построит в Петербурге арену для пляжного футбола

Правительство города согласовало предоставление земельного участка в Калининском районе ООО «Анна Нова» под крытый спортивный комплекс с ареной для пляжного футбола и трибунами для зрителей. Сообщается, что такой комплекс станет первым в России

Площадь планируемой постройки — 18 000 кв. м, она должна расположиться на Гражданском проспекте.

Планируется, что новый комплекс включит крытую арену для пляжного футбола/волейбола с трибунами, два универсальных поля для игровых видов спорта, крытое футбольное поле Soccer с искусственной травой, помещения для временного размещения спортсменов, административные помещения, тренерские комнаты и раздевалки.

Начало строительства нового комплекса запланировано на сентябрь этого года.

Объем инвестиций в проект — 450 млн руб. При этом общий объем инвестиционного соглашения между ООО «Анна Нова» и Санкт-Петербургом составит 1,5 млрд рублей.

ООО «Анна Нова» существует с 2004 г., миссией компании является развитие объектов культуры и спорта в Санкт-Петербурге.