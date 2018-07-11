В ЯНАО 383 семьи получили выплаты для переселения на юг Тюменской области

"Социальные выплаты на предоставление жилья в Тюмени выданы 383 ямальским семьям. Таким образом, реализовано более 90% запланированного на 2018 год объема по переселению в рамках программы «Сотрудничество». На эти цели из бюджетов Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа выделен 1 миллиард рублей", — говорится в сообщении.

Правительство уточняет, что 128 семей уже реализовали свое право, остальные занимаются подбором жилья. Всего в этом году 400 семей из числа инвалидов и пенсионеров Ямала получат возможность переехать из районов Крайнего Севера на юг Тюменской области.

Стоимость одного квадратного метра жилья, утвержденная приказом главного управления строительства в Тюменской области, для программы «Сотрудничество» составляет 48 296 рублей. Утвержденная Минстроем средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Тюменской области за второй квартал года составляет 43 049 рублей. Таким образом, участники программы могут рассчитывать на сумму субсидии, большую, чем средняя цена жилья в Тюмени.

По условиям программы норма общей площади жилья для семей, состоящих из двух человек — 42 квадратных метра. Семье из трех и более человек полагается по 18 квадратных метров на каждого члена семьи. В среднем семья-участник, состоящая из двух человек, получает господдержку в размере 3 миллиона 42 тысячи рублей при стаже работы от 25 до 35 лет в районах Крайнего Севера.

Проекты в рамках программы «Сотрудничество» реализуются с 2005 года. Объем финансирования за период с 2005 по 2017 годы составил 1,7 миллиарда рублей. Социальные выплаты получили 1 094 семьи. Власти напоминают, что для участия в программе необходимо передать жилье, находящееся в собственности и располагающееся на территории округа, органам местного самоуправления, либо расторгнуть договор социального найма.

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