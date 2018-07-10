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400 ямальских семей переедут жить на юг Тюменской области в 2018 году
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400 ямальских семей переедут жить на юг Тюменской области в 2018 году 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
В 2018 году 400 семей из числа инвалидов и пенсионеров Ямала получили возможность переехать из районов Крайнего Севера на юг Тюменской области. В рамках программы «Сотрудничество» социальные выплаты на предоставление жилья уже получили 383 семьи.
— На сегодня выполнено более 90 процентов запланированного на этот год объема по переселению. Это в 3,5 раза больше, чем в 2017. 128 семей уже реализовали свое право, остальные занимаются подбором жилья. На цели проекта из бюджетов Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа выделен 1 млрд рублей, — сообщают в правительстве Ямала.
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Тюмени составляет 43 049 рублей. Эта сумма на 5 тысяч меньше, чем утвержденная тюменским управлением строительства, которая составляет 48 296 рублей. Именно поэтому участники программы «Сотрудничество» могут рассчитывать на большую сумму субсидии, чем средняя цена жилья в Тюмени.
По условиям программы норма общей площади жилья для семей, состоящих из двух человек — 42 квадратных метра. Они получат господдержку в размере 3 миллионов 42 тысяч рублей (при стаже работы от 25 до 35 лет в районах Крайнего Севера). Семье из трех и более человек полагается по 18 квадратных метров на каждого члена семьи.
Для участия в программе «Сотрудничество» необходимо передать жилье, находящееся в собственности и располагающееся на территории округа, органам местного самоуправления либо расторгнуть договор социального найма.
Напомним, проект по переселению северян на юг Тюменской области реализуется с 2005 года. За это время социальные выплаты получили 1 094 семьи общей суммой в 1,7 млрд рублей.
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